«Есть ограничитель»: чего ждать России от Германии после Меркель

«Отношения России и Германии не ждет ничего принципиально нового. Думаю, что курс в целом будет преемственным тому, что был до этого в течение многих лет. Естественно, с поправкой на те колебания, которые неизбежны из-за общей ситуации. Шольц - это достаточно классический представитель социал-демократов. Прагматичный, скорее ориентированный на бизнес в любом понимании, плюс он пользуется репутацией хорошего управленца. При этом для него есть ограничитель. Во-первых, у него нет большого международного опыта, надо учиться, но он научится. Во-вторых, что важнее, это все-таки довольно пестрая коалиция: три партии - это гораздо серьезнее, чем две, сложнее управлять. Плюс две другие партии идеологически отличаются друг от друга и отличаются от социал-демократов. Поэтому некие уступки в пользу "зеленых" и либералов неизбежны, но в целом, я думаю, ничего принципиально при Шольце не изменится. Нам не надо ожидать каких-то новых откровений, но и провалов я бы тоже не ждал», - сказал он.