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17 минут назад

«Есть ограничитель»: чего ждать России от Германии после Меркель

При новом немецком канцлере Олафе Шольце отношения России и Германии не претерпят существенных изменений. Об этом в разговоре с Рамблером заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Отношения России и Германии не ждет ничего принципиально нового. Думаю, что курс в целом будет преемственным тому, что был до этого в течение многих лет. Естественно, с поправкой на те колебания, которые неизбежны из-за общей ситуации. Шольц - это достаточно классический представитель социал-демократов. Прагматичный, скорее ориентированный на бизнес в любом понимании, плюс он пользуется репутацией хорошего управленца. При этом для него есть ограничитель. Во-первых, у него нет большого международного опыта, надо учиться, но он научится. Во-вторых, что важнее, это все-таки довольно пестрая коалиция: три партии - это гораздо серьезнее, чем две, сложнее управлять. Плюс две другие партии идеологически отличаются друг от друга и отличаются от социал-демократов. Поэтому некие уступки в пользу "зеленых" и либералов неизбежны, но в целом, я думаю, ничего принципиально при Шольце не изменится. Нам не надо ожидать каких-то новых откровений, но и провалов я бы тоже не ждал», - сказал он.

Лукьянов вместе с тем отметил, что перспективы запуска газопровода «Северный поток -2» на фоне избрания Шольца остаются прежними.

«Ничего не изменилось. Это правительство также привержено (проекту), как и предыдущее. И даже наличие "зеленых" в общем ничего не меняет», - добавил эксперт.

Ранее депутаты германского парламента избрали главу социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца новым канцлером ФРГ. Политик получил 395 голосов парламентариев, против проголосовали 303. Таким образом законодатели завершили 16-летний период правления экс-канцлера Ангелы Меркель. В новый кабмин страны войдут СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия.

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