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22 минуты назад

В Кремле ответили на вопрос о воссоздании СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что воссоздать Советский Союз невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Песков сделал, комментируя слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о зонах влияниях и «аппетитах» России. Ранее она рассказала об опасениях США, что президент РФ Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР.

«А затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» - заявила она.

Нуланд подчеркнула, что Россия считает Украину и бывшие советские республики зоной своего влияния, но «европейские союзники» этих стран готовы противостоять «агрессии Кремля».

США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР

«Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», - так прокомментировал ее слова Песков.

Он отметил, что на постсоветском пространстве уже давно идут интеграционные процессы - это СНГ «и более продвинутые организации» - Евразийское экономическое сообщество и Союзное государство России и Белоруссии.

«Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может ею стать», - подчеркнул Песков.

По его словам, на постсоветском пространстве сформировались, «окрепли и успешно развиваются» независимые страны, которые строят отношения друг с другом «исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела».

Политика,Видео,Виктория Нуланд,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,
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