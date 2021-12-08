В Кремле ответили на вопрос о воссоздании СССР

«Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», - так прокомментировал ее слова Песков.