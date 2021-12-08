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13 минут назад

Путин появился на обложке американского журнала

Издание Newsmax поместило на обложку нового номера своего журнала Владимира Путина с подписью «Влад Великий». Такое решение издателей вызвало негативную реакцию американских читателей, сообщает Newsweek.

Путин появился на обложке американского журнала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Декабрьский номер журнала Newsmax вышел с изображением российского президента на обложке вместе со строчкой «Влад Великий» (сокращение от Владимир - Прим. ред.) и утверждением, что в настоящий момент, после ухода Трампа с политической арены, он стал фактическим лидером мира.

Выпуск журнала был посвящен переговорам, которые провели лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин во вторник, 7 октября. Разговор был инициирован из-за опасений, что Россия якобы планирует вторжение на Украину.

Однако читатели не оценили задумки авторов журнала и встретили номер бурной критикой.

«Для всех, кто считает Newsmax чем-то, кроме российской дезинформации, вот обложка декабрьского номера журнала Newsmax», - написал республиканский адвокат, ушедший из комиссии штата Флорида в декабре 2020 года Рон Филипковский.

В свою очередь республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер предположил, что номер является пропагандой Russia Today.

Напомним, накануне Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, которая продолжалась около двух часов. Обе стороны по их итогам отметили, что наибольшее внимание президенты уделили развитию ситуации вокруг Украины. Подчеркивается, что газопровод «Северный поток - 2» в разговоре не упоминался.

Политика,Адам Кинзингер,Джозеф Байден,Владимир Путин,Russia Today,Newsweek,
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