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48 минут назад

Россия отказала Нидерландам в допросе командира курской бригады по делу MH17

Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе командира базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады, Сергея Мучкаева, подозреваемого по делу о крушении «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия отказала Нидерландам в допросе командира по делу MH17
Фото: ReutersReuters

Председательствующий судья Хендрик Стейнхей заявил, что российская сторона отказалась от сотрудничества, потому что «опрос противоречит интересам РФ».

Ранее сообщалось, что Нидерланды захотели инициировать новое разбирательство против России по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Планируется подготовить юридическую процедуру в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Вопрос будет стоять на повестке нового правительства, находящегося в стадии формирования.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). Погибли 298 человек. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого и был сбит лайнер.

Политика,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Boeing,Росавиация,ООН,Пентагон,
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