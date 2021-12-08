Россия отказала Нидерландам в допросе командира по делу MH17

Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе командира базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады, Сергея Мучкаева, подозреваемого по делу о крушении «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает РИА Новости.

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Председательствующий судья Хендрик Стейнхей заявил, что российская сторона отказалась от сотрудничества, потому что «опрос противоречит интересам РФ».

Ранее сообщалось, что Нидерланды захотели инициировать новое разбирательство против России по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Планируется подготовить юридическую процедуру в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Вопрос будет стоять на повестке нового правительства, находящегося в стадии формирования.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). Погибли 298 человек. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.