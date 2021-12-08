США заподозрили Путина в желании воссоздать СССР

Российский президент Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав СССР, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая выступила в ходе слушаний в Сенате.

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«Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворён съеденным или он решит пойти дальше?» — задалась вопросом политик.

Она также предостерегла Москву от вторжения на Украину. По мнению заместителя госсекретаря, противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови.

«Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России», — сказала Нуланд.

Она отметила, что среди граждан Украины изменилось восприятие РФ, достигнув исторического максимума «в 12% или около того».

Как сообщалось ранее, администрация США якобы разрабатывает планы по эвакуации соотечественников с Украины в случае возникновения в стране ЧП на фоне ситуации у российских границ. В рамках плана якобы предполагается как вывоз госслужащих, так и эвакуация широко круга граждан США.