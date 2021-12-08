В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена

В Кремле рассказали подробности переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы президента России Юрия Ушакова.
Он сообщил, что одной из главных тем встречи стала украинская повестка. Она заняла очень много времени в беседе глав государств. По словам Ушакова, глава Белого дома отметил свою озабоченность передвижениями российских войск вблизи украинских границ. Байден предупредил Путина о «масштабных санкциях» в случае эскалации.
В свою очередь Путин высказался о продвижении НАТО на восток. Также президент России обратил внимание Байдена на действия, предпринимаемые Киевом в отношении русского языка в стране. В итоге стороны согласились продолжить контакты по ситуации на Украине.
Ушаков подчеркнул, что вопрос об отправке российских войск на Украину даже не поднимался в ходе переговоров.
«Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение или что это? Вообще речи не было об этом», — сказал помощник российского президента.
Также стороны обсудили тему жертв РФ и США во Второй мировой войне. Данный вопрос поднял сам Байден и говорил о нем, как заметил Ушаков, проникновенно. Также президенты выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий.
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация США якобы разрабатывает планы по эвакуации соотечественников с Украины в случае возникновения в стране ЧП на фоне ситуации у российских границ. В рамках плана якобы предполагается как вывоз госслужащих, так и эвакуация широко круга граждан США.