В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена

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Он сообщил, что одной из главных тем встречи стала украинская повестка. Она заняла очень много времени в беседе глав государств. По словам Ушакова, глава Белого дома отметил свою озабоченность передвижениями российских войск вблизи украинских границ. Байден предупредил Путина о «масштабных санкциях» в случае эскалации.

В свою очередь Путин высказался о продвижении НАТО на восток. Также президент России обратил внимание Байдена на действия, предпринимаемые Киевом в отношении русского языка в стране. В итоге стороны согласились продолжить контакты по ситуации на Украине.

Ушаков подчеркнул, что вопрос об отправке российских войск на Украину даже не поднимался в ходе переговоров.

«Как отправлять войска на Украину? Что это? Вторжение или что это? Вообще речи не было об этом», — сказал помощник российского президента.

Также стороны обсудили тему жертв РФ и США во Второй мировой войне. Данный вопрос поднял сам Байден и говорил о нем, как заметил Ушаков, проникновенно. Также президенты выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий.