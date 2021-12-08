В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена

В Кремле раскрыли подробности онлайн-переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

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По его словам, одной из главных тем встречи стала ситуация на Украине. Так, Ушаков рассказал, что она заняла очень много времени в беседе глав государств. Он также подчеркнул, что американский лидер отметил свою озабоченность передвижениями российских войск вблизи украинских границ и проинформировал Путина о «масштабных санкциях» в случае эскалации. Президент России же высказался о продвижении НАТО на восток. Вдобавок к этому, Путин обратил внимание Байдена на действия, предпринимаемые украинскими властями в отношении русского языка в стране. В итоге, стороны согласились продолжить контакты по ситуации на Украине.

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В то же время Ушаков отметил, что вопрос об отправке российских войск на Украину даже не поднимался в ходе переговоров.

Помимо Украины лидеры двух стран также обсудили тему жертв России и США во Второй мировой войне, рассказал помощник российского президента. Данный вопрос поднял сам Байден и говорил о нем проникновенно, добавил он. Также стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Тем не менее, главы государств не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, в том числе ситуацию с газопроводом «Северный поток-2».

Последствия эскалации

Согласно заявлению Белого дома, Байден во время разговора предупредил Путина о том, что США в случае эскалации на Украине введут против России «большие санкции». Помимо этого, Вашингтон намерен при таком развитии событий укрепить восточный фланг НАТО и готов положительно ответить на запросы о военной помощи от Балтии, Румынии и Польши. Помимо этого, Штаты рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для населения и бизнеса, а также рассчитывают на остановку «Северного потока-2».

При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину.

В ответ на угрозы санкций Путин отметил, что ограничительные меры не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих США. «Байден говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают», — рассказал Ушаков. Также он уточнил, что Байден, предупреждая о новых санкциях, говорил об угрозе для российских «экономики, финансов и политики».

Путин также напомнил Байдену о «красных линиях» Москвы, отметил помощник российского президента. По его словам, последней чертой для Москвы являются дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Откровенный разговор

По итогам встречи Байден приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Владимиром Путиным, заявил Салливан. По его словам, дискуссия между главами государств была прямой и откровенной.

Помощник главы России, в свою очередь, рассказал, что переговоры российского президента и американского лидера носили деловой характер. При этом он отметил, что в разговоре нашлось место для шуток и обмена комплиментами между президентами.

По его словам, Байден в ходе беседы с Путиным смягчил свою риторику по возможным санкциям против России. Ушаков отметил, что президент США во время разговора упоминал об ограничительных мерах в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.