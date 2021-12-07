Кремль подвел итоги онлайн-саммита Путина и Байдена

Кремль сделал заявление по итогам онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В опубликованной статье на сайте официального интернет-представительства главы РФ изложили главные темы переговоров.

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Преобладающее место в разговоре занял вопрос внутриукраинского кризиса и отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж договоренностей, и высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий на Донбассе», — говорится в сообщении.

После этого Путин отмел попытки Байдена обвинить РФ в «угрожающих» передвижениях российских войск вблизи границ Украины подчеркнув, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России».

Согласно статье на сайте Кремля, президент отметил, что «именно НАТО предпринимает опасные шаги по освоению украинской территории и наращиванию военного потенциал у наших рубежей». По итогам дискуссии по данной проблематике Путин и Байден условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации на этот счет.

Кроме того, на саммите был поднят вопрос о «неудовлетворительном состоянии сотрудничества России и США». На фоне этого Путин предложил Байдену обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий.

Также лидеры России и США затронули темы, касающиеся реализации итогов саммита в Женеве, борьбы с киберпреступностью и плана действий по иранской ядерной программе. По всем трем пунктам Путин и Байден выразили готовность к продолжению взаимодействия и сотрудничества.