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46 минут назад

Стала известна реакция Путина на угрозу Байдена ввести санкции

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что санкции не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих США. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В Кремле раскрыли реакцию Путина на угрозу Байдена ввести санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Байден говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции — вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают», — сказал он.

Также Ушаков уточнил, что Байден, предупреждая о новых санкциях, говорил об угрозе для российских «экономики, финансов и политики».

Ранее в Кремле рассказали, что Байден во время онлайн-переговоров с российским лидером Владимиром Путиным смягчил свою риторику по возможным санкциям против России. По словам Ушакова, Байден во время беседы упоминал об ограничительных мерах в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.

В свою очередь, в замруководителя Госдепа Виктория Нуланд рассказала, что США вместе с союзниками рассматривают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. По ее словам, данный шаг будет иметь последствия для бизнеса и населения России, а также возможностей жителей страны для работы, путешествий и торговли.

Встреча в формате видеоконференции между президентами России и США состоялась 7 декабря, она продлилась два часа. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.
Политика,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,
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