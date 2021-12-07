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33 минуты назад

"Фейковый мусор": Захарова о возможной эвакуации граждан США с Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале назвала «фейковым мусором» слухи о возможной эвакуации граждан США с территории Украины на случай, если Россия вторгнется в страну.

Захарова высказалась о возможной эвакуации граждан США с Украины
Фото: ТАССТАСС

«Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее, выброс фейкового мусора», - написала Захарова.

Она процитировала сообщение CNN, который со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность эвакуации с Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном «российском вторжении».

«Знаем мы эти «источники CNN». Соответственно, времени на разбор реальных фактов и аналитические выкладки у международных экспертов не остается. А зря», – добавила Захарова.

CNN со ссылкой на источники ранее сообщило, что планированием действий по эвакуации американских граждан на случай непредвиденных обстоятельств руководит Пентагон. При этом в настоящее время необходимости в эвакуации нет - воздушные линии по-прежнему курсируют из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями открыты.

Политика,Мария Захарова,МИД,Пентагон,CNN,
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