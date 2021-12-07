Байден пригрозил Путину санкциями в случае эскалации на Украине

Президент США Джо Байден во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным выразил обеспокоенность из-за «наращивания» военных сил России на границе с Украиной. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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По заявлению американской администрации, Байден дал российскому коллеге понять, что США ответят решительными экономическими и иными санкциями в случае вооруженного конфликта. Он также призвал Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии.

Оба президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине. Также главы государств обсудили вопросы кибербезопасности и региональные темы, в том числе Иран.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа.

Первые кадры встречи были показаны публично, далее переговоры проходили в закрытом режиме.