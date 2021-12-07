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37 минут назад

Захарова назвала фейковой информацию об эвакуации граждан США с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом и фейковым мусором информацию телеканала CNN об эвакуации США своих граждан с Украины из-за сообщений о якобы возможном «вторжении» РФ в страну.

В МИД РФ ответили на сообщения об эвакуации граждан США с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Страсти по Украине» набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о «российской агрессии» до уровня припадка. Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее, выброс фейкового мусора: «власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном «российском вторжении», сообщает CNN со ссылкой на источники». Знаем мы эти «источники CNN», – написала Захарова в Telegram-канале.

США задумались об эвакуации американцев с Украины

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также, чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Политика,Виктория Нуланд,Мария Захарова,Администрация США,МИД,CNN,
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