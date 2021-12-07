Путин и Байден начали переговоры по закрытой линии

Владимир Путин вышел на телемост из Сочи, куда он вернулся после визита в Индию. На повестке - ситуация вокруг Украины, продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки, а также темы региональной безопасности - среди них Афганистан, Иран, Ливия, Сирия. Президенты встречались в июне в Женеве, прошло полгода - самое время обсудить реализацию достигнутых договоренностей. В частности, тогда решили начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Фото: ТАСС ТАСС

Еще одна тема - идея Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН. И новая инициатива - взаимные гарантии безопасности. Речь о юридических письменных договоренностях, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных с Россией государствах оружейных систем, которые могут угрожать нашей стране. На повестке и пандемия, и борьба с изменениями климата, а также - возможно, ситуация на рынке нефти. Из двусторонних тем еще - ситуация с дипломатическими представительствами.

Видео дня

В свою очередь, Джо Байден намерен говорить про обеспокоенность якобы военной активностью России на границе с Украиной. Американский президент в беседе с журналистами заявил, что не признает ничьих "красных линий" и надеется на долгий разговор в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден сосредоточится на теме Украины. И еще поднимет вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности и региональные темы. Перед переговорами Байден пообщался по телефону с союзниками в Европе, а после беседы с Путиным хочет позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с рассказом об итогах.