Госдума приняла поправки к резонансному законопроекту о полиции

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции, передает ТАСС.

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Поправки в закон «О полиции» были внесены правительством России в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.

Авторы законопроекта предлагают наделить полицейских полномочиями проникать в помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять строения, жилые помещения и территории.

В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Законопроект также предполагает, что правоохранители смогут вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, при угрозе теракта, для пресечения преступления, в том числе административного правонарушения, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.

Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.

Ко второму чтению из документа убрали положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения.