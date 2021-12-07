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33 минуты назад

Госдума согласна расширить полномочия полицейских

В Госдуме РФ приняли поправки к законопроекту «О полиции», согласно которым полномочия полицейских расширяются. Об этом говорится на официальном сайте Государственной думы.

Госдума приняла поправки к резонансному законопроекту о полиции
Фото: ТАССТАСС

«В соответствии с законопроектом, полицейские могут быть наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на участки и территории. Это сделано для задержания лиц, застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него», — отмечается в информации.

Кроме того, поясняется, что сотрудники полиции имеют право поникать туда даже тогда, когда потерпевший или очевидец указывает, что там совершается преступление. Помимо этого, их могут наделить полномочиями проверять места происшествия, автомобили, документы из-за того, что заявления либо сообщения о происшествиях были зарегистрированы в полиции.

«Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпускать с нее», — отмечается в законопроекте.

Ранее сообщалось, что в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции не вошла резонансная поправка о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Полицию также планируют наделить правом оцеплять жилые дома.

Политика,Госдума,
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