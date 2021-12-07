Госдума приняла поправки к резонансному законопроекту о полиции

«В соответствии с законопроектом, полицейские могут быть наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на участки и территории. Это сделано для задержания лиц, застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него», — отмечается в информации.

Кроме того, поясняется, что сотрудники полиции имеют право поникать туда даже тогда, когда потерпевший или очевидец указывает, что там совершается преступление. Помимо этого, их могут наделить полномочиями проверять места происшествия, автомобили, документы из-за того, что заявления либо сообщения о происшествиях были зарегистрированы в полиции.