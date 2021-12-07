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1 час назад

Собянин отреагировал на стрельбу в МФЦ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о стрельбе, произошедшей в московском МФЦ, и сообщил о двух погибших. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин отреагировал на стрельбу в МФЦ Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших», - отмечается в сообщении.

Мэр подчеркнул, что врачи делают все возможное, чтобы помочь раненым.

Информация о стрельбе в МФЦ «Рязанский» появилась днем 7 декабря. Telegram-канал «112» утверждает, что 45-летний мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски.

Политика,Сергей Собянин,
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