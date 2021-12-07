Собянин отреагировал на стрельбу в МФЦ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о стрельбе, произошедшей в московском МФЦ, и сообщил о двух погибших. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших», - отмечается в сообщении.
Мэр подчеркнул, что врачи делают все возможное, чтобы помочь раненым.
Информация о стрельбе в МФЦ «Рязанский» появилась днем 7 декабря. Telegram-канал «112» утверждает, что 45-летний мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски.