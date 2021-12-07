МИД РФ: AUKUS может помешать выработке Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море

Новое партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем. Об этом заявил во вторник директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников на двенадцатой азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Квинтэссенцией Индо-Тихоокеанского проекта вдруг становится в радикальном варианте проект блока AUKUS. Как он пойдет и сколько рисков с ним связано сейчас активно обсуждается. Многие действия, которые сейчас предпринимаются в рамках этого проекта, могут спровоцировать некоторые ответные действия, а это может ударить по очень важному для региона процессу - переговоры по Кодексу поведения в Южно-Китайском море", - сказал он.

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"В моем понимании, многие действия, в том числе после создания блока AUKUS, могут спровоцировать некие другие действия, которые просто подорвут переговорный процесс и сделают его невозможным, - отметил Овчинников. - Я не удивлюсь, если через какое-то время или в ближайшее время другие стороны, которые не участвуют в выработке правил для целого региона и субрегиона, запустят свой проект правил для Южно-Китайского моря на другой базе, но уже со своим видением. Логика развития событий говорит, что это возможно".

Зона турбулентности

Овчинников заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион переживает политический и экономический транзит из зоны комфорта в зону турбулентности.

"Азиатско-Тихоокеанский регион выходит из зоны комфорта в политическом и экономическом плане, и в какой-то степени сейчас мы можем говорить о зоне турбулентности", - сказал он.

Овчинников обратил внимание, что в настоящий момент "множатся попытки подмены общерегиональных процессов микролатеральными схемами", которые направлены на формирование "нового геополитического проекта".

"Триггером здесь выступает концепция Индо-Тихоокеанского региона", - отметил он.

По словам представителя дипведомства, понятие "индо-тихоокеанства" преподносится сегодня как "единственный и основной мейнстрим", в то же время его смысловая нагрузка остается непрозрачной.

"Рамки "индо-тихоокеанства" как географические рамки никого не интересуют, - продолжил Овчинников. - Образовалась некоторая индо-тихоокеанская четверка Quad (четырехсторонний диалог по безопасности США, Японии, Индии и Австралии - прим. ТАСС), сразу же пошло развитие вокруг этого механизма <…>, к нему подключаются несколько стран из региона, а потом мы видим процесс гораздо более серьезный - у этого Quad появляются выходы на регулярной основе на Латинскую Америку, на Ближний Восток, на Евроатлантику".

Как отметил Овчинников, широта содержательного наполнения "индо-тихоокеанства" позволяет обеспечить моментальный "переход натовской Евроатлантики и семерочной Евроатлантики в индо-тихоокеанскую парадигму", и в результате "с опорой на такую линию начинает формироваться огромное число минилатеральных всяких конструкций".

"Созданы альтернативные [Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)] механизмы. Они множатся, и здесь в регионе <...> происходит очень серьезное дробление, и оно не в пользу сотрудничества, - указал представитель МИД РФ. - Причем проекты, предлагаемые в различных схемах, в экономических в том числе, к сожалению, не в рамках здоровой конкуренции".

Дипломат подчеркнул, что российская сторона в настоящее время фиксирует "очень сильный рост военной активности [в регионе]".

"И эта военная активность дополняется привнесением в том числе серьезных силовых компонентов извне", - резюмировал он.

На протяжении последних лет Китай, а также ряд государств - членов АСЕАН, в том числе Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины, ведут территориальные споры в Южно-Китайском море. Стороны неоднократно подчеркивали, что, несмотря на наличие серьезных разногласий, существует понимание необходимости скорейшего заключения Кодекса поведения, призванного установить порядок действий в конфликтных ситуациях и предоставить возможности для их разрешения. Работа над этим документом продолжается несколько лет, и, как подчеркивают в Пекине, достигнут значительный прогресс, хотя кодекс пока не принят.