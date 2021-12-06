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1 час назад

В РФ отреагировали на угрозу отключения от SWIFT

США вряд ли примут меры по отключению России от международной платежной системы Swift из-за негативных последствий этого шага для других стран. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

В РФ отреагировали на угрозу отключения страны от SWIFT
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад - отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», - заявил сенатор.

По мнению Джабарова, материалы в западных СМИ о возможном ужесточении санкций являются нагнетанием ситуации в преддверии разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, чтобы любые подвижки в отношениях представить как прорыв американского лидера.

Рубль упал на фоне санкционных рисков

Ранее телекомпания CNN сообщила, что американские чиновники могут принять новые «агрессивные» санкции в случае «вторжения» России на Украину. Пакет предполагает отключение страны от системы SWIFT, а также санкции в отношении членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, российских банков и производителей энергии. Под ограничения также может попасть суверенный долг России.

Политика,Владимир Джабаров,Джозеф Байден,Владимир Путин,Совет Федерации,Интерфакс,
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