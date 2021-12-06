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42 минуты назад

В США заявили, что Байден приветствует возможность прямого диалога с Путиным

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден приветствует возможность ведения прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник представитель администрации США на спецбрифинге о предстоящем разговоре лидеров двух стран.

"Нет замены прямому диалогу лидеров, и это в полной мере верно в том, что касается отношений США и России. Президент Байден приветствует возможность ясного и прямого взаимодействия с президентом Путиным", - отметил представитель администрации.

Байден проведет в преддверии беседы с российским лидером разговоры по телефону с союзниками в Европе для координации действий, заявил представитель администрации.

Он напомнил, что главы двух государств во вторник проведут переговоры по защищенной видеосвязи. "В преддверии этого звонка президент [Байден] позже сегодня проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками, чтобы скоординировать свое послание и убедиться, что он отправится на разговор с президентом Путиным [на фоне] единства союзников и сильной трансатлантической солидарности в отношении дальнейших действий", - отметил чиновник.

Представитель администрации рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским перед онлайн-саммитом, а Байден позвонит украинскому лидеру уже по его итогам.

США готовы поддерживать дискуссии между РФ и НАТО, но выступают против "красных линий" со стороны Москвы, заявил чиновник США.

Политика,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,ИТАР-ТАСС,
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