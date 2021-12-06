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55 минут назад

Путин подписал указ о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о повышении МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в тексте указа.

На данный момент он составляет 12 792 рубля. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Первоначально документ предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей. Но во втором чтении законопроекта в Госдуме Путин предложил поправку, предусматривающую повышение до 13 890 рублей.

Предполагается, что в 2022 году до 12 654 рублей также увеличится прожиточный минимум.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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