Путин подписал указ о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении минимального размера оплаты труда. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в тексте указа.
На данный момент он составляет 12 792 рубля. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Первоначально документ предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей. Но во втором чтении законопроекта в Госдуме Путин предложил поправку, предусматривающую повышение до 13 890 рублей.
Предполагается, что в 2022 году до 12 654 рублей также увеличится прожиточный минимум.