В РФ поставили точку в вопросе сдачи Курильских островов

Сдача Курильских островов в аренду исключена, заявил вице-премьер РФ и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя слова губернатора Сахалина Валерия Лимаренко об интересе датских инвесторов к аренде одного из островов. Об этом сообщает РБК.
«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией России», - заявил вице-премьер.
Трутнев сообщил, что правительство России по поручению президента Владимира Путина подготовило и внесло в Госдуму законопроект о создании максимально льготного налогового и таможенного режима на Курильских островах. При этом правительственная комиссия будет контролировать распределение земельных участков под реализацию инвестиционных проектов.
Ранее в интервью РБК губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что инвесторы из Дании готовы вложить до 2,5 млрд долларов в производство водорода на острове Шумшу и проявляют интерес к его аренде. Позже пресс-секретарь губернатора опровергла слова об аренде острова. Она заявила, что речь идет об использовании «лишь части земли» под реализацию проекта.