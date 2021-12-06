В РФ поставили точку в вопросе сдачи Курильских островов

Сдача Курильских островов в аренду исключена, заявил вице-премьер РФ и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя слова губернатора Сахалина Валерия Лимаренко об интересе датских инвесторов к аренде одного из островов. Об этом сообщает РБК.

«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией России», - заявил вице-премьер.

Трутнев сообщил, что правительство России по поручению президента Владимира Путина подготовило и внесло в Госдуму законопроект о создании максимально льготного налогового и таможенного режима на Курильских островах. При этом правительственная комиссия будет контролировать распределение земельных участков под реализацию инвестиционных проектов.