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17 минут назад

Песков назвал способ снятия напряженности на Украине

Напряженность на Украине можно снять, застраховавшись от помыслов Киева силовым методом решить проблему Донбасса. Такой способ назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков назвал способ снятия напряженности на Украине
Фото: ReutersReuters

Представитель Кремля отметил, что украинская тематика будет обсуждаться на переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена 7 декабря. Песков выразил уверенность, что российский лидер с большим интересом выслушает предложения президента США по Украине.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена не будет транслироваться. Вместе с тем он добавил, что лидеры обсудят двусторонние отношения, находящиеся в плачевном состоянии, а также реализацию женевских договоренностей. Кроме того, на встрече затронут напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

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Саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоится вечером во вторник, 7 декабря. Встреча будет проходить в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами определят необходимое для разговора время.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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