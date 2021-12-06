На выставке «Экспо» в Дубае презентовали Российскую промышленную зону в Египте

Презентация Российской промышленной зоны в Египте прошла в рамках мероприятия «Форум России: определяя будущее» на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Форум организовали Минпромторг России и фонд «Росконгресс». Там обсудили вопросы российско-арабского сотрудничества и показали лучшие российские инвестиционные проекты. Мероприятие «Форум России: определяя будущее» прошёл 3–4 декабря в рамках Национального дня Российской Федерации на «Экспо-2020». В деловой программе форума был широкий круг вопросов российско-арабского сотрудничества в области экономики и инвестиций. Также в программу вошли презентации лучших российских инвестиционных проектов и Российской промышленной зоны в Египте. В презентации Российской промышленной зоны участвовали представители Минпромторга, ВЭБ.РФ, крупного и среднего бизнеса. Они рассказали о возможностях, которые проект предоставит для выхода российских компаний на Ближний Восток и в Африку. Открыла деловую программу сессия «Креативная экономика — от стартапов до создания новых индустрий». Участники обсудили создание универсального информационного хаба для экспортных, импортных и инвестиционных проектов. Также они поговорили о том, как креативная экономика может объединять страны и народы и служить целям устойчивого развития и какие качества нужны креатору, чтобы превратить креативную задумку в экономически успешный проект. На пленарном заседании «Форум России: определяя будущее» поговорили о будущем, которое ждёт российскую и мировую экономики. В разговоре участвовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, государственный министр внешней торговли Объединённых Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль Зайуди, президент, председатель правления «Сбера» Герман Греф, главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем и другие. Инвестиционная платформа «Росконгресса» фонд «РК-Инвестиции» представил свою цифровую платформу Investinregions.ru. Она объединяет инвесторов и инициаторов проектов по всей России. Среди других вопросов, которые обсуждали на форуме, — развитие современной медицинской науки и высоких технологий в области здравоохранения, экспорт российских технологий, энергетика нового времени и другие. «Мы рассчитываем на дальнейшее активное взаимодействие в целях укрепления сотрудничества между деловыми сообществами России и Арабских стран. Уверен, что именно такие механизмы поддержки способствуют максимально эффективному диалогу», — заявил на мероприятии советник президент России Антон Кобяков. Фото: Pixabay, Pixabay License