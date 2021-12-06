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35 минут назад

О чем умолчал Горбачев: названы причины развала СССР

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, о чем умолчал Михаил Горбачев. По словам "отца казахской нации", развал СССР был "предрешен" множеством причин. Своим мнением он поделился в интервью для фильма Наили Аскер-заде "30 лет без Союза" в эфире телеканала "Россия 1".

О чем умолчал Горбачев: названы причины развала СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди причин распада государства бывший глава Казахстана озвучил недочеты в экономике. По его мнению, социалистическая система уже "изжила свои ресурсы".

Вместе с тем он отметил отсутствие сильной воли у руководителей государства.

Назарбаев также рассказал, о чем умолчал первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.

"Потом объективные факторы - в Вильнюсе, в Прибалтике, начались волнения. И никто из руководства Советского Союза, в том числе президент СССР Михаил Горбачев, не объяснил, что там произошло, что там случилось. Это отвернуло балтийские республики от Советского Союза", - считает Назарбаев.

Кроме того, экс-глава Казахстана обратил внимание, что способы, которыми осуществлялся переход от плановой экономики к рыночной, были ужасными. В то время прекратили своё действие все связи, которые были выстроены между республиками.

По словам политика, только в Казахстане встали 130 предприятий.

"И 2 миллиона человек стали безработными", - резюмировал Назарбаев.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич , что Нурсултан Назарбаев должен был подписать Беловежские соглашения о выходе республик из состава СССР, однако не прилетел в Вискули, якобы из-за того, что экс-президент СССР Михаил Горбачев предложил ему должность председателя парламента Союза, если тот не поедет на встречу, где собрались представители России, Украины и Белоруссии.

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