Бывший депутат Государственной Думы, крымский политолог Руслан Бальбек заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского не несут за собой действий. Так он ответил на его заявления о том, что украинская армия способна «сломать любые захватнические планы врага», пишет РИА Новости.

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Как отметил политолог, Зеленский за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет. Ему нравится чувствовать себя великим хотя бы на экране, поэтому он «раздает обещания направо и налево и заявления делает, в которые и сам не верит».

Вместе с тем Бальбек вспомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что в случае конфликта Украине на помощь НАТО не стоит рассчитывать. Такое заявление было лучшим подтверждением глобального краха киевского режима в случае конфликта с Россией, заключил политолог.