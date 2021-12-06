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7 минут назад

В Крыму ответили на слова Зеленского о силе украинской армии

Бывший депутат Государственной Думы, крымский политолог Руслан Бальбек заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского не несут за собой действий. Так он ответил на его заявления о том, что украинская армия способна «сломать любые захватнические планы врага», пишет РИА Новости.

В Крыму ответили на слова Зеленского о силе украинской армии
Фото: ReutersReuters

Как отметил политолог, Зеленский за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет. Ему нравится чувствовать себя великим хотя бы на экране, поэтому он «раздает обещания направо и налево и заявления делает, в которые и сам не верит».

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Вместе с тем Бальбек вспомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что в случае конфликта Украине на помощь НАТО не стоит рассчитывать. Такое заявление было лучшим подтверждением глобального краха киевского режима в случае конфликта с Россией, заключил политолог.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия остановит любого врага, построившего планы по захвату страны. Кроме того, он добавил, что в профессиональный праздник бойцы ВСУ продолжают выполнять долг и защищать государство от «российского агрессора».

Политика,Руслан Бальбек,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,Госдума,РИА Новости,
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