Путин обвинил Польшу в жестоком обращении с мигрантами

Российский лидер Владимир Путин заявил, что пограничники Польши добавляют в воду гербициды, с помощью которой разгоняют мигрантов на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС.
Заявление прозвучало во время видеоконференции с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца» Франческо Роккой.
«Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды, с тем, чтобы вызывать там ожоги и другие тяжелые последствия у этих мигрантов, в том числе, у женщин и малолетних детей», — сказал глава государства.
По его словам, «это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами». Путин призвал Рокку обратить внимание на поведение польских властей в ситуации с миграционным кризисом.
«Там же хоронят-то чуть ли не каждый день. Ну это просто беда», — сказал президент РФ.
Он также отметил отсутствие миграционных потоков через российскую территорию в направлении Европы.
На рубежах Белоруссии со странами Евросоюза – Польшей, Латвией и Литвой собралось несколько тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны ЕС. Польские власти стянули военных и полицию к границе и силой пресекают любые попытки нелегальных переселенцев из стран Ближнего Востока, Афганистана и Пакистана, а также государств Африки проникнуть на территорию страны.