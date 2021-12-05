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45 минут назад

Зюганов рассказал о звонке Ельцина после дефолта 1998 года

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» поделился воспоминаниями, связанными с первым президентом России Борисом Ельциным.

Зюганов рассказал о звонке Ельцина после дефолта 1998 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий одноименной программы, журналист Владимир Соловьев спросил у политика о выборах президента РФ 1996 года.

«Ельцин хоть раз сказал: «Геннадий Андреевич, ну мы-то понимаем, что в 96 [на президентских выборах] выиграл ты»? — задал он вопрос главе КПРФ.

Зюганов ответил отрицательно.

«Он не мог этого сказать и ему никто не позволил бы, но после дефолта у нас в 93 году бой во дворе был. Одни пришли с ним расправляться, вторые со мной. У нас погиб там консьерж. Но я после этого не мог с ним разговаривать до 98 года, а в 98-м, когда обвалились все финансы вот по этой первой кремлевке прихожу, друг звонит. Я поднимаю трубку, он, даже не поздоровавшись, говорит: «Что будем делать?» — вспомнил Зюганов.

Ранее экономист Михаил Хазин, который ранее предсказывал дефолт 1998 года, высказал мнение, что России грозит большой кризис.

Стало известно о ссоре Горбачева и Ельцина после распада СССР

17 августа 1998 года в России был объявлен дефолт. Тогда в результате отказа от выплат по государственному долгу рубль обесценился в четыре раза – с 6,5 рубля до 28 за $1. ВВП страны сократился втрое, а долги страны достигли 147% ВВП.

Политика,Михаил Хазин,Борис Ельцин,Владимир Соловьев,Геннадий Зюганов,КПРФ,
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