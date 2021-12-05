Зюганов рассказал о звонке Ельцина после дефолта 1998 года

«Он не мог этого сказать и ему никто не позволил бы, но после дефолта у нас в 93 году бой во дворе был. Одни пришли с ним расправляться, вторые со мной. У нас погиб там консьерж. Но я после этого не мог с ним разговаривать до 98 года, а в 98-м, когда обвалились все финансы вот по этой первой кремлевке прихожу, друг звонит. Я поднимаю трубку, он, даже не поздоровавшись, говорит: «Что будем делать?» — вспомнил Зюганов.