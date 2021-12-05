В Госдуме прокомментировали смерть Рудинштейна

Драпеко назвала Рудинштейна «активным и креативным» человеком. «Много лет следила за его судьбой <...> Столько много хорошего сделал для нашего кинематографа как продюсер и как организатор фестивалей. Жалко очень, что такой человек ушел. Он молодец был», — сказала она.