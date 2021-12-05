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42 минуты назад

В Госдуме прокомментировали смерть Рудинштейна

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала сообщение о смерти кинопродюсера и создателя фестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна. Ее слова приводит RT.

В Госдуме прокомментировали смерть Рудинштейна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Драпеко назвала Рудинштейна «активным и креативным» человеком. «Много лет следила за его судьбой <...> Столько много хорошего сделал для нашего кинематографа как продюсер и как организатор фестивалей. Жалко очень, что такой человек ушел. Он молодец был», — сказала она.

Марк Рудинштейн скончался 5 декабря в больнице на 76 году жизни. Ранее сообщалось, что кинопродюсеру сделали срочную трахеостомию — операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он оставался на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации с сильным поражением мозга вследствие обширного ишемического инсульта.

Политика,Марк Рудинштейн,Елена Драпеко,Госдума,
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