Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Индию, где в понедельник, 6 декабря, состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны РФ и Индии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой Telegram-канал Марии Захаровой

«Практически в полночь по местному времени глава МИД России прибыл в Дели. Завтра день начнется с переговоров министров иностранных дел и обороны наших стран. А затем состоится двусторонний саммит», — написала Захарова.

Как уточняется на сайте МИД России, переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран пройдут в формате «два плюс два». Они обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.