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1 час назад

Лавров прилетел в Индию

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Индию, где в понедельник, 6 декабря, состоятся переговоры министров иностранных дел и обороны РФ и Индии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Лавров прилетел в Индию
Фото: Telegram-канал Марии ЗахаровойTelegram-канал Марии Захаровой

«Практически в полночь по местному времени глава МИД России прибыл в Дели. Завтра день начнется с переговоров министров иностранных дел и обороны наших стран. А затем состоится двусторонний саммит», — написала Захарова.

Как уточняется на сайте МИД России, переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран пройдут в формате «два плюс два». Они обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.

Ранее посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев заявил, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию 6 декабря между странами будут заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки и техники и образования.

Политика,Николай Кудашев,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
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