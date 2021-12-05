Грушко: Украина стремится «залезть» под внешнее управление

«Очевидно и то, что Украина всячески пытается залезть ещё больше под внешнее управление. Это им надо по многим причинам, но прежде всего чтобы «большие кураторы» разделили ответственность Украины за неисполнение фундаментальных обязательств. Это мы тоже всё видели», — сказал он.