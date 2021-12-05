Эксперты оценили вероятность войны России с Украиной

Независимые политологи оценили возможность военной эскалации из-за ситуации вокруг Украины. Они считают, что в этой ситуации высок риск непредвиденных инцидентов, пишет РБК.

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Профессор в сфере международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни отметил, что нынешний рост напряженности между США и Россией отражает внутреннюю реакцию США на июньский саммит Байдена и Путина в Женеве. По его словам, тогда Байден показал, что стремится снизить напряженность в отношениях с Россией и более озабочен противостоянием с КНР. Но часть истеблишмента США этому решила препятствовать.

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«Наиболее агрессивные элементы оказывают огромное давление на администрацию Байдена, чтобы предотвратить какое-либо существенное сближение», - сказал Кафруни.

По его словам, увеличение поставок летального оружия в Украину, военно-морские маневры в Черном море и разведывательные полеты у границ России являются следствием подобного давления.

«В прошлом месяце министр обороны Ллойд Остин предложил США одобрить вступление Украины в НАТО. Членство Украины в НАТО — де-юре или де-факто — это, конечно, «красная линия» для России», - подытожил политолог.

По мнению директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, Москва переходит от увещеваний к конкретным предупреждениям. Москва прибегает к военным демонстрациям, чтобы сдержать Киев и их западных союзников. Эти демонстрации рассматриваются как «подготовка к вторжению».

«Динамика на Украине и вокруг нее, а также реальная блокировка минских договоренностей и выхолащивание «нормандского формата» ставят российское руководство перед выбором. Либо пассивно наблюдать за постоянно ухудшающейся стратегической ситуацией на очень важном направлении, либо остановить эти процессы жесткими ответными шагами, не исключая военные меры», - заявил Тренин.

Эксперт Института Кеннана Игорь Зевелев считает, что в Кремле осознали невозможность дальнейшего статус-кво на Украине. Киев отказался решать вопросы, связанные с донбасским конфликтом.

«Совершенно очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский и люди вокруг него не стремятся решить вопрос на основе минских договоренностей, а Россия в настоящий момент не видит другой альтернативы», — сказал он.