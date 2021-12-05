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38 минут назад

Захарова нашла в статье Bild о «вторжении» России фашистский «след»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в немецкой газете Bild, которая опубликовала якобы план вторжения России на Украину. Комментарий дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова нашла в статье Bild о «вторжении» России фашистский «след»
Фото: FacebookFacebook

Она обратила внимание на то, что современный Львов по-немецки будет «Lwiw» - так он значится в официальных материалах МИД Германии. Однако в публикации Bild город фигурирует как «Лемберг» Этот австро-венгерский топоним можно найти на карте 1942 года, когда город был оккупирован, это обозначение использовалось фашистами, утверждает Захарова.

«Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» - задалась она вопросом.

Речь идет о публикации Bild, в которой со ссылкой на источники, близкие к НАТО, опубликована карта «готовящегося нападения». По сведениям немецких журналистов, РФ планирует завоевать порядка две трети Незалежной

В западных СМИ активно публикуются сообщения о наращивании Россией военных сил на границе с Украиной. Российская сторона отрицает приготовление к вторжению.

Политика,Мария Захарова,НАТО,МИД,Bild,
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