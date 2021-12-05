Захарова нашла в статье Bild о «вторжении» России фашистский «след»

Она обратила внимание на то, что современный Львов по-немецки будет «Lwiw» - так он значится в официальных материалах МИД Германии. Однако в публикации Bild город фигурирует как «Лемберг» Этот австро-венгерский топоним можно найти на карте 1942 года, когда город был оккупирован, это обозначение использовалось фашистами, утверждает Захарова.