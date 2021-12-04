Медведева переизбрали главой «Единой России»

«Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений», — заявил экс-президент России во время своего выступления.

Также, выступая на съезде партии, Медведев доложил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий в период пандемии COVID-19. Он отметил, что два последних года Россия и весь мир живут в новой реальности пандемии, которая «драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания».