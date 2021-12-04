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58 минут назад

Съезд "Единой России" переизбрал Медведева председателем партии

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России". Соответствующее решение принял в субботу съезд партии.

Медведева переизбрали главой «Единой России»
Фото: ТАССТАСС

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя "Единой России" составляет пять лет.

Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета партии.

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Согласно уставу партии, председатель высшего совета избирается на пять лет, он "осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии", представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, координирует деятельность генерального совета и Центрального исполкома. Грызлов впервые был избран главой высшего совета в 2002 году.

Политика,Борис Грызлов,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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