Медведева переизбрали главой «Единой России»

Согласно уставу партии, председатель высшего совета избирается на пять лет, он "осуществляет общее политическое руководство деятельностью партии", представляет партию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, координирует деятельность генерального совета и Центрального исполкома. Грызлов впервые был избран главой высшего совета в 2002 году.