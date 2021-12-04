Что Путин сказал единороссам

Президент Владимир Путин считает, что в ходе прошедших парламентских выборов «Единая Россия» достойно проявила себя и заслуженно одержала победу. Обращаясь к участникам третьего этапа XX съезда партии, глава государства сообщил, что озвученные в предвыборной кампании задачи уже выполняются, и посоветовал в дальнейшем ставить задачи более высокого порядка.

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О прошедших выборах

Глава государства поздравил партию с ее убедительной победой на прошедших парламентских выборах. Владимир Путин подчеркнул, что такой результат "крайне значим для всей страны", а успех "Единой России" определило то, что, по его мнению, у фракции был другой стиль кампании, подход и отношение к избирателям.

Программа партии в конечном итоге "по праву стала называться народной", отметил он. По итогам выборов, напомним, "Единая Россия" получила конституционное большинство.

"Считаю, что "Единая Россия" достойно проявила себя в достаточно сложных, во многом неординарных условиях избирательной кампании, выдержала жесткую, открытую конкурентную борьбу и вновь доказала, что по праву является партией-лидером, партией народного представительства и парламентского большинства", - сказал президент в своем видеообращении.

О задачах партии

По словам Путина, деятельность "Единой России" нацелена на реализацию интересов граждан России, и после выборов партия незамедлительно приступила к выполнению поставленных целей. Он подчеркнул, что были исполнены, в частности, инициативы, по дополнительным выплатам пожилым и довольствии сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также программы по обеспечению занятости молодежи, расселению аварийного жилья, ремонту школ и развитию системы медицинской реабилитации.

"В дальнейшем по каждому из этих и других значимых для людей направлений прошу усилить общественный контроль, использовать здесь потенциал партийных комиссий, которые теперь возглавляют лидеры списка "Единой России". Что касается организации работы в целом, предлагаю следовать такому принципу: выполнили одну задачу – сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка", - выступил глава государства, призвав также делать ставку на талантливых и неравнодушных людей.

1 декабря 2021 года "Единая Россия" отпраздновала юбилей - партии исполнилось 20 лет.

"Всегда рассчитываю на вас, на партию "Единая Россия" как на мощную надежную политическую силу, на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач Желаю успехов и стремления идти только вперед — вместе, за Россию", - заключил президент, обращаясь к участникам съезда.

Итоги съезда

Представители "Единой России" сегодня избрали новый высший совет партии в составе 100 человек, дополнительно оставив две вакансии. Изменений на руководящих постах не произошло. На пост главы Высшего совета единороссов была утверждена кандидатура Бориса Грызлова, впервые на эту должность он был избран в 2002 году. Согласно уставу партии, руководитель Совета избирается на срок в пять лет. В этот раз кандидатуру Грызлова выдвинул председатель партии Дмитрий Медведев.

Медведев также сохранил занимаемый пост - срок его полномочий составит пять лет. Бывший президент России возглавляет "Единую Россию" с 2012 года.