Путин: «Единая Россия» по праву выиграла выборы

«Единая Россия» достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву победила, заявил глава государства Владимир Путин на съезде политической партии. Его слова передает ТАСС.

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По мнению российского лидера, успех определили не громкие лозунги, за которыми, как правило, нет ничего, кроме невыполнимых обещаний. Партия предложила россиянам «конструктивную, созидательную и объединяющую» программу, которую начала формировать задолго до выборов. Каждый пункт программы обдуман и просчитан с точки зрения реализации, сказал президент.

Он отметил, что партия «выдержала жесткую конкурентную открытую борьбу и победила уверенно с солидным преимуществом».

У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать граждан с возникающими у них вопросами, убежден Путин.