В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
12 минут назад

Путин: «Единая Россия» по праву выиграла выборы

«Единая Россия» достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву победила, заявил глава государства Владимир Путин на съезде политической партии. Его слова передает ТАСС.

Путин: «Единая Россия» по праву выиграла выборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению российского лидера, успех определили не громкие лозунги, за которыми, как правило, нет ничего, кроме невыполнимых обещаний. Партия предложила россиянам «конструктивную, созидательную и объединяющую» программу, которую начала формировать задолго до выборов. Каждый пункт программы обдуман и просчитан с точки зрения реализации, сказал президент.

Он отметил, что партия «выдержала жесткую конкурентную открытую борьбу и победила уверенно с солидным преимуществом».

У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать граждан с возникающими у них вопросами, убежден Путин.

4 декабря в Москве проходит отчетно-выборный этап съезда «Единой России». Дата приурочена к 20-летию партии.

Политика,Владимир Путин,Единая Россия,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители