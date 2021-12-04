Путин: «Единая Россия» по праву выиграла выборы

«Единая Россия» достойно проявила себя в ходе избирательной кампании и по праву победила, заявил глава государства Владимир Путин на съезде политической партии. Его слова передает ТАСС.
По мнению российского лидера, успех определили не громкие лозунги, за которыми, как правило, нет ничего, кроме невыполнимых обещаний. Партия предложила россиянам «конструктивную, созидательную и объединяющую» программу, которую начала формировать задолго до выборов. Каждый пункт программы обдуман и просчитан с точки зрения реализации, сказал президент.
Он отметил, что партия «выдержала жесткую конкурентную открытую борьбу и победила уверенно с солидным преимуществом».
У ЕР есть все ресурсы, чтобы поддержать граждан с возникающими у них вопросами, убежден Путин.
4 декабря в Москве проходит отчетно-выборный этап съезда «Единой России». Дата приурочена к 20-летию партии.