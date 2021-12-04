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23 минуты назад

Путин выступил на ХХ съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин выступил на ХХ съезде «Единой России», где заявил, что партия достойно проявила себя в ходе избирательной компании и победила по праву. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин выступил на ХХ съезде «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент подчеркнул, что «Единая Россия» предложила гражданам программу, в которой каждый пункт продуман и просчитан с точки зрения реализации. У партии есть все ресурсы, чтобы поддержать людей по разным вопросам, которые у них возникнут, считает Путин.

По словам главы государства, он всегда рассчитывает на «Единую Россию» как на мощную политическую силу. Это необходимо для принятия качественных законов, которые востребованы россиянами.

Владимир Путин считает, что успех партии определен особенным подходом, который не содержит в себе пустых и невыполнимых обещаний.

Политика,Владимир Путин,Единая Россия,ИТАР-ТАСС,
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