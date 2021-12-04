Президент России Владимир Путин выступил на ХХ съезде «Единой России», где заявил, что партия достойно проявила себя в ходе избирательной компании и победила по праву. Слова главы государства приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент подчеркнул, что «Единая Россия» предложила гражданам программу, в которой каждый пункт продуман и просчитан с точки зрения реализации. У партии есть все ресурсы, чтобы поддержать людей по разным вопросам, которые у них возникнут, считает Путин.

По словам главы государства, он всегда рассчитывает на «Единую Россию» как на мощную политическую силу. Это необходимо для принятия качественных законов, которые востребованы россиянами.