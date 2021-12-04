Разведка США узнала детали плана «вторжения» РФ на Украину

Источник агентства Associated Press в Белом доме заявил, что американская разведка получила информацию о том, когда может начаться «вторжение России на территорию Украины».

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Сотрудники разведки США заявили, что «Россия планирует возможное военное наступление, которое может начаться уже в 2022 году».

«По оценкам разведки, русские планируют разместить около 175 000 военнослужащих, и почти половина из них уже развернута в различных точках вблизи границы с Украиной», - заявил представитель администрации Байдена на условиях анонимности.

Он добавил, что планы предусматривают перемещение 100 российских батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и техникой.

По словам чиновника, сотрудники спецслужб также заметили «рост российской пропаганды для очернения Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе началась информационная кампания, цель которой убедить общественное мнение, что Россия готовится к военному вторжению на Украину.

Он не исключил, что данная кампания нужна для прикрытия агрессивных помыслов Киева и НАТО. Песков отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск по своей территории никого не должно волновать.