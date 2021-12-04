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1 час назад

Reuters: США введут новые санкции

США планируют ввести на следующей неделе новые санкции против иностранных чиновников в рамках подготовки к «Саммиту за демократию». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Reuters: США введут новые санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, ограничения коснутся широкого круга лиц, чьи действия подрывают демократию через коррупцию, репрессии, организованную преступность и нарушение прав человека.

В рамках предстоящего саммита Соединенные Штаты надеются убедить другие страны присоединиться к новым санкциям, говорится в статье.

«Саммит за демократию» пройдет с 9 по 10 декабря. Цель мероприятия - остановить отступление от демократии и подрыв прав и свобод во всем мире. В нем примут участие 110 стран, Россия и Китая не вошли в список приглашенных. Американский президент Джо Байден в своем первом внешнеполитическом обращении заявлял, что он вернет США к мировому лидерству для противостояния авторитарным силам во главе с Китаем и Россией.

Политика,Джозеф Байден,Reuters,
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