Раскрыты подробности аренды острова на Курилах европейцами

Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова раскрыла подробности об аренде острова Шумшу на Курилах датской компанией Copenhagen Offshore Partners. Она отметила, что компания хочет взять под свои цели только часть территории. Датчане намерены реализовать на Шумшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра, пишет РБК.

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Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея, — сказала Литвинова.

Пресс-секретарь главы Сахалина добавила, что на текущий день стороны обсуждают водородный проект. Предстоит установить ветровые характеристики и наличие необходимого объёма воды для реализации задумки датских предпринимателей. Литвинова подчеркнула, что предстоит ещё целый ряд процедур по возможностям использования земельного участка.

Ранее датская компания заявила о желании взять у России в аренду курильский остров Шумшу. Фирма Copenhagen Infrastructure Partners специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и хочет производить на острове водород с помощью энергии ветра.