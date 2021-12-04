В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
36 минут назад

Появились подробности аренды острова на Курилах датской компанией

Пресс-секретарь губернатора Сахалинской области Светлана Литвинова раскрыла подробности об аренде острова Шумшу на Курилах датской компанией Copenhagen Offshore Partners. Она отметила, что компания хочет взять под свои цели только часть территории. Датчане намерены реализовать на Шумшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра, пишет РБК.

Раскрыты подробности аренды острова на Курилах европейцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассматривается вопрос об использовании лишь части земли под реализацию проекта. На Шумшу также планируется создание музея, — сказала Литвинова.

Пресс-секретарь главы Сахалина добавила, что на текущий день стороны обсуждают водородный проект. Предстоит установить ветровые характеристики и наличие необходимого объёма воды для реализации задумки датских предпринимателей. Литвинова подчеркнула, что предстоит ещё целый ряд процедур по возможностям использования земельного участка.

Курилы раздора: из-за чего спорят Япония и Россия

Ранее датская компания заявила о желании взять у России в аренду курильский остров Шумшу. Фирма Copenhagen Infrastructure Partners специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и хочет производить на острове водород с помощью энергии ветра.

О намерениях датской компании рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, датчане собираются вложить в этот проект порядка $2,5 млрд.
Политика,Светлана Литвинова,Валерий Лимаренко,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители