Захарова: Запад злится, потому что понимает «красные линии» РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила непростое отношение Запада к России. Там злятся, поскольку понимают значение установленных Москвой «красных линий», заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились, — подчеркнула дипломат.

В Москве не раз заявляли, что превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм НАТО считают категорически неприемлемым. Одной из «красных линий» в России называют вступление в Альянс Украины и Грузии.