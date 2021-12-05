Захарова объяснила причину "злости" Запада

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Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков напомнил о заверениях НАТО не продвигать альянс в сторону России. Об этом он рассказал «Известиям».

«Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят», — отметил чиновник.

Ушаков указал, что делалась «определенная фиксация» обещаний руководства альянса, и у Москвы имеется запись соответствующих бесед.

При этом НАТО признает факт обещания. Однако, утверждают в альянсе, оно было дано до роспуска Организации Варшавского договора, и идея о присоединении стран из этого блока к НАТО «не стояла на повестке дня в 1989 году».

2 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Дипломат отметила, что втягивание Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями.