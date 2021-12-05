В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
41 минуту назад

В Москве напомнили о заверениях НАТО не расширяться в сторону России

Захарова объяснила причину "злости" Запада
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков напомнил о заверениях НАТО не продвигать альянс в сторону России. Об этом он рассказал «Известиям».

«Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят», — отметил чиновник.

Ушаков указал, что делалась «определенная фиксация» обещаний руководства альянса, и у Москвы имеется запись соответствующих бесед.

При этом НАТО признает факт обещания. Однако, утверждают в альянсе, оно было дано до роспуска Организации Варшавского договора, и идея о присоединении стран из этого блока к НАТО «не стояла на повестке дня в 1989 году».

2 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Дипломат отметила, что втягивание Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что отказывается уважать чьи-либо «красные линии» по ситуации с Украиной. Такое заявление глава американского государства сделал в преддверии разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который состоится 7 декабря.

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Владимир Путин,НАТО,МИД,газета "Известия",
206
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители