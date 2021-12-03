Путин указал Эрдогану на турецкие беспилотники в Донбассе

Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Раджепа Эрдогана на то, что украинские силовики применяют беспилотники «Байрактар» в Донбассе, тем самым продолжая срывать Минские соглашения. Об этом российский лидер заявил президенту Турции в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс.
В ходе переговоров главы двух стран обсудили обстановку в Сирии, Ливии, на Украине, а также развитие событий между Азербайджаном и Арменией.
По просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи. В ходе переговоров Путин подтвердил готовность Баку и Еревана взаимодействовать для обеспечения стабильности в регионе.
Также в повестке находились и вопросы по совершенствованию турецко-российских отношений, в том числе аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. По итогам переговоров президенты поручили ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно провести в начале 2022 года.