Путин указал Эрдогану на турецкие беспилотники в Донбассе

Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Раджепа Эрдогана на то, что украинские силовики применяют беспилотники «Байрактар» в Донбассе, тем самым продолжая срывать Минские соглашения. Об этом российский лидер заявил президенту Турции в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин подчеркнул необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс.

В ходе переговоров главы двух стран обсудили обстановку в Сирии, Ливии, на Украине, а также развитие событий между Азербайджаном и Арменией.

По просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи. В ходе переговоров Путин подтвердил готовность Баку и Еревана взаимодействовать для обеспечения стабильности в регионе.