Посол США в России научился мыть полы

Послу США в Москве приходится самому мыть полы на рабочем месте. Об этом пишет The Washington Post. Газета объясняет это дефицитом рабочих рук.

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Посольство сейчас не может нанимать на работу россиян, а из 60 консульских сотрудников осталось только пять. Все они вынуждены заняться дополнительной работой.

Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и работать машиной-полотером.