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41 минуту назад

WP: посол США в России научился мыть полы в своем кабинете

Послу США в Москве приходится самому мыть полы на рабочем месте. Об этом пишет The Washington Post. Газета объясняет это дефицитом рабочих рук.

Посол США в России научился мыть полы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посольство сейчас не может нанимать на работу россиян, а из 60 консульских сотрудников осталось только пять. Все они вынуждены заняться дополнительной работой.

Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и работать машиной-полотером.

Эти навыки могут ему пригодиться, если количество персонала еще больше уменьшится из-за пандемии коронавируса, пишет издание.

Политика,Джон Салливан,Washington Post,
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