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23 минуты назад

Путин поручил защитить россиян от нового штамма коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству до 7 декабря разработать план по защите населения от нового штамма коронавируса омикрон. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил защитить россиян от нового штамма коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительству Российской Федерации обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией». – говорится в документе.

Особое внимание при этом поручено обратить на повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин, используемых для профилактики инфекции.

Кроме того, акцент сделан на дополнительных мерах, создающих барьеры для снижения темпов распространения COVID-19. Среди них - своевременное лечение больных коронавирусом и изоляция тех, кто находился с ними в контакте.

В документе также говорится о мониторинге ситуации в потенциальных очагах коронавируса и наблюдении за лицами, входящими в группу риска; о поддержании повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, включая разворачивание дополнительных коек и формирование запаса медикаментов и кислорода, средств индивидуальной защиты и реактивов.

При разработке плана также рекомендовано обратить внимание на актуализацию методических рекомендаций по лечению больных коронавирусной инфекцией с учетом международного опыта лечения и профилактики и быть готовыми привлекать дополнительные кадры и транспорт.

Кроме того, в срок до 10 декабря правительству поручено выделить дополнительные средства из федерального бюджета для реализации этого плана действий.

Региональным властям до 15 декабря рекомендовано по согласованию с Минздравом России и Роспотребнадзором утвердить региональные планы действий с учетом федерального плана.

Политика,Владимир Путин,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
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