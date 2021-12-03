Путин поручил защитить россиян от нового штамма коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству до 7 декабря разработать план по защите населения от нового штамма коронавируса омикрон. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией». – говорится в документе.
Особое внимание при этом поручено обратить на повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин, используемых для профилактики инфекции.
Кроме того, акцент сделан на дополнительных мерах, создающих барьеры для снижения темпов распространения COVID-19. Среди них - своевременное лечение больных коронавирусом и изоляция тех, кто находился с ними в контакте.
В документе также говорится о мониторинге ситуации в потенциальных очагах коронавируса и наблюдении за лицами, входящими в группу риска; о поддержании повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, включая разворачивание дополнительных коек и формирование запаса медикаментов и кислорода, средств индивидуальной защиты и реактивов.
При разработке плана также рекомендовано обратить внимание на актуализацию методических рекомендаций по лечению больных коронавирусной инфекцией с учетом международного опыта лечения и профилактики и быть готовыми привлекать дополнительные кадры и транспорт.
Кроме того, в срок до 10 декабря правительству поручено выделить дополнительные средства из федерального бюджета для реализации этого плана действий.
Региональным властям до 15 декабря рекомендовано по согласованию с Минздравом России и Роспотребнадзором утвердить региональные планы действий с учетом федерального плана.