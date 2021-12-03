В Госдуме прокомментировали введение QR-кодов для детей и подростков

В Госдуме обсуждают введение QR-кодов для детей и подростков 12-17 лет, сообщает «Федерал Пресс».

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По информации издания, ко второму чтению в законопроекте о QR-кодах может появиться положение о прививках для детей и подростков и регулировании QR-кодов для этой возрастной категории.

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Андрей Альшевских не исключили обсуждения вакцинации подростков во втором чтении законопроекта о QR-кодах. Однако оба парламентария высказали мнение, что принимать законодательные решения пока рано. Начать вакцинацию детей планируется лишь в конце декабря, и только с согласия родителей.

Источник издания в Госдуме отметил, что в нижнюю палату приходит много замечаний как от тех, кто хочет, чтобы ввели обязательные QR-коды, так и от их противников. По словам источника, людей возмущает, что в каждом регионе свои требования к вакцинации и QR-кодам.

«У нас нет единой законодательной базы по этому вопросу и каждый регион – кто во что горазд. Должны быть разработаны единые методики и методы в рамках всей российской федерации. Думаю, в течение работы нового созыва Госдумы мы этот вопрос проработаем», - заявил собеседник.

Новый препарат «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») для детей от 12 до 17 лет зарегистрировали в России 24 ноября. Он создан на той же платформе, что и «Спутник V», но действующего вещества в составе в пять раз меньше. Эта вакцина тоже состоит из двух компонентов, которые надо вводить с разницей в 21 день.