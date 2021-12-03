В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме прокомментировали введение QR-кодов для детей и подростков

В Госдуме обсуждают введение QR-кодов для детей и подростков 12-17 лет, сообщает «Федерал Пресс».

В Госдуме прокомментировали введение QR-кодов для детей и подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, ко второму чтению в законопроекте о QR-кодах может появиться положение о прививках для детей и подростков и регулировании QR-кодов для этой возрастной категории.

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Андрей Альшевских не исключили обсуждения вакцинации подростков во втором чтении законопроекта о QR-кодах. Однако оба парламентария высказали мнение, что принимать законодательные решения пока рано. Начать вакцинацию детей планируется лишь в конце декабря, и только с согласия родителей.

Источник издания в Госдуме отметил, что в нижнюю палату приходит много замечаний как от тех, кто хочет, чтобы ввели обязательные QR-коды, так и от их противников. По словам источника, людей возмущает, что в каждом регионе свои требования к вакцинации и QR-кодам.

«У нас нет единой законодательной базы по этому вопросу и каждый регион – кто во что горазд. Должны быть разработаны единые методики и методы в рамках всей российской федерации. Думаю, в течение работы нового созыва Госдумы мы этот вопрос проработаем», - заявил собеседник.

Новый препарат «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») для детей от 12 до 17 лет зарегистрировали в России 24 ноября. Он создан на той же платформе, что и «Спутник V», но действующего вещества в составе в пять раз меньше. Эта вакцина тоже состоит из двух компонентов, которые надо вводить с разницей в 21 день.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал внести подростковую вакцину от коронавируса «Спутник М» в календарь прививок.

Политика,Александр Гинцбург,Федот Тумусов,Андрей Альшевских,Госдума,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители