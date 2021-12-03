В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
21 минуту назад

Экс-зять Ельцина предсказал следующего президента России

В будущем, после того, как Владимир Путин покинет пост президента, возглавить Россию может выходец из Сибири или Дальнего Востока. Таким прогнозом насчет следующего главы государства поделился бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», выдержки из которой озвучили в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Экс-зять Ельцина рассказал о следующем президенте России
Фото: ТАССТАСС

По словам Дьяченко, не имеет смысла пытаться вычислить нового лидера и его команду. Однако, так как «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу», можно ожидать, что новый президент будет не из Санкт-Петербурга или Екатеринбурга, а также он вряд ли будет выходцем с Кавказа или Украины.

Путин ответил на вопрос о переизбрании

«Из этих мест за последние 100 лет правители уже были. Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз — москвича», — пояснил экс-зять первого президента.

Ранее в мае Алексей Дьяченко назвал причину, по которой нынешний глава государства Владимир Путин оказался у власти.

«Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа. Ельцин сам любил этот самый чистый лист», — пояснял бывший зять Ельцина.

Политика,Алексей Дьяченко,Борис Ельцин,Владимир Путин,Эхо Москвы,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители