Экс-зять Ельцина рассказал о следующем президенте России

В будущем, после того, как Владимир Путин покинет пост президента, возглавить Россию может выходец из Сибири или Дальнего Востока. Таким прогнозом насчет следующего главы государства поделился бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», выдержки из которой озвучили в эфире радиостанции « Эхо Москвы ».

По словам Дьяченко, не имеет смысла пытаться вычислить нового лидера и его команду. Однако, так как «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу», можно ожидать, что новый президент будет не из Санкт-Петербурга или Екатеринбурга, а также он вряд ли будет выходцем с Кавказа или Украины.