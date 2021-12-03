«Большой песец, полный»: фото Лаврова произвело фурор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографию министра иностранных дел России с фотографией песца на заднем плане.

На снимке Лавров сидит за столом, а за спиной у него висит фото песца.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», - подписала Захарова снимок.

За несколько часов публикация набрала 10 тыс. лайков, более 900 комментариев и более 600 репостов.

«Песец внимательно следит за министром», «Если у Лаврова песец позади, то у кого-то впереди! Символично!», «Большой такой песец, полный...», «Песец - реально разведчик, подсматривает))) …подкрался незаметно)))», «В этом фото вся суть внешней политики», - высказались комментаторы.

2 декабря Сергей Лавров принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Кроме того, на полях заседания Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с министрами иностранных дел Австрии, Испании, Венгрии и Великобритании.