В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
51 минуту назад

«Большой песец, полный»: фото Лаврова произвело фурор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook фотографию министра иностранных дел России с фотографией песца на заднем плане.

На снимке Лавров сидит за столом, а за спиной у него висит фото песца.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», - подписала Захарова снимок.

За несколько часов публикация набрала 10 тыс. лайков, более 900 комментариев и более 600 репостов.

«Песец внимательно следит за министром», «Если у Лаврова песец позади, то у кого-то впереди! Символично!», «Большой такой песец, полный...», «Песец - реально разведчик, подсматривает))) …подкрался незаметно)))», «В этом фото вся суть внешней политики», - высказались комментаторы.

2 декабря Сергей Лавров принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Кроме того, на полях заседания Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с министрами иностранных дел Австрии, Испании, Венгрии и Великобритании.

страница Марии Захаровой в Facebook
Политика,Видео,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД,ОБСЕ,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители