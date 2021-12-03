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39 минут назад

Лукашенко: Белоруссия никогда не станет «как Украина»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об ультиматуме, который ему предъявили на Западе. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко: Белоруссия никогда не станет «как Украина»
Фото: ТАССТАСС

По словам белорусского лидера, коллективный Запад потребовал, чтобы Белоруссия стала «как Украина».

«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина», - рассказал Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны.

По его словам, два дня назад «им четко было отвечено», что Белоруссия никогда не станет Украиной, потому что у белорусского народа «собственное видение перспектив».

Лукашенко выразил уверенность, что среди белорусов не найдется ни одного человека, кто пожелает, чтобы страна стала второй Украиной.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия оказалась в центре глобального противостояния, которое развернулось между Западом и Россией. По словам Лукашенко, американцам «надо приблизиться к Москве», но им мешает «балкон» в виде Белоруссии, поэтому они считают, что «надо его срезать».

Политика,Александр Лукашенко,
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