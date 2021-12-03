Лукашенко: Белоруссия никогда не станет «как Украина»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об ультиматуме, который ему предъявили на Западе. Об этом сообщает «БелТА».
По словам белорусского лидера, коллективный Запад потребовал, чтобы Белоруссия стала «как Украина».
«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина», - рассказал Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны.
По его словам, два дня назад «им четко было отвечено», что Белоруссия никогда не станет Украиной, потому что у белорусского народа «собственное видение перспектив».
Лукашенко выразил уверенность, что среди белорусов не найдется ни одного человека, кто пожелает, чтобы страна стала второй Украиной.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия оказалась в центре глобального противостояния, которое развернулось между Западом и Россией. По словам Лукашенко, американцам «надо приблизиться к Москве», но им мешает «балкон» в виде Белоруссии, поэтому они считают, что «надо его срезать».