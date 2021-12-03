Раскрыта возможная дата встречи Путина и Байдена

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в онлайн-формате может состояться уже в начале следующей недели. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обсуждается 7 декабря, однако окончательно дата пока не согласована.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеоконференцсвязи возможны до конца текущего года, а в начале следующего года планируется личная встреча двух лидеров.
2 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что переговоры Путина и Байдена состоятся в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что контакты на высшем уровне состоятся «в скором будущем».
Первая двусторонняя встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Президенты договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).