Раскрыта возможная дата встречи Путина и Байдена

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в онлайн-формате может состояться уже в начале следующей недели. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Обсуждается 7 декабря, однако окончательно дата пока не согласована.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеоконференцсвязи возможны до конца текущего года, а в начале следующего года планируется личная встреча двух лидеров.

2 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что переговоры Путина и Байдена состоятся в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что контакты на высшем уровне состоятся «в скором будущем».